Ökologische Unternehmensführung überzeugt – Die Sonett GmbH wird mit Kulturwerkstatt-Preis ausgezeichnet!

Die Kulturwerkstatt Dreiländereck in Lörrach vergibt regelmäßig den „Kulturwerkstatt-Preis“. Der Reinigungsmittelhersteller Sonett überzeugt in diesem Jahr durch seine Produkte, aber vor allem die eigene Unternehmensphilosophie. Die drei Grundpfeiler, welche die Preistragenden erfüllen müssen, sind holistisch wissenschaftliche Erkenntnisse und/oder darauf basierende Anwendungen, (inter)kulturelle, gesellschaftliche Verbindungen und Auseinandersetzung, und zuletzt eine Förderung der Gesellschaft über den wirtschaftlichen Aspekt hinaus. Hintergrund und Anregung dieser Ansichten findet der Verein in der Anthroposophie und spirituellen Welt. In der Vergangenheit wurde unter anderem Ferruccio Valentini, Kräutersammler und Umweltschützer der Dolomiten geehrt. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal ein wirtschaftliches Unternehmen ausgezeichnet. Sonett setzt sich seit der Gründung des Unternehmen (1977) für den Wasserschutz ein. Mit ökologisch abbaubaren Reinigungsmitteln und nachhaltigem wirtschaften versucht Sonett die Belastung des Wassers durch Verunreinigung zu minimieren. Die inneren Strukturen des Unternehmen sind dem Gemeingut verschrieben. So geht es in erster Instanz nicht primär um den wirtschaftlichen Erfolg als Kapitalanlage, stattdessen fließt dieser unter anderem auch in die gemeinnützige Sonett Stiftung und geht teilweise an Mitarbeitende des Konzerns. „Gewinne sind notwendig, aber nicht Zweck unseres Unternehmens“ heißt es auf der Website.

Um sich noch näher mit Sonett auseinandersetzen zu können, ist ein Online-Vortrag geplant, bei dem sich das Unternehmen vorstellt und Einblicke in die inneren Strukturen gibt. Zusätzlich ist eine Exkursion in die Arbeitsräume von Sonett in Deggenhausen angedacht. Der Zeitpunkt ist noch nicht festgelegt, Informationen sind jedoch auf der Website www.kulturwerkstatt-loerrach.de zu finden oder können über kulturwerkstat@gmx.de angefragt werden.

Bildquellen Die Sonett GmbH wird ausgezeichnet: Sonett GmbH