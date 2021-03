Filmfestival “flimmern&rauschen 2021” virtuell erleben! (18.-28. März, mit Kinder- und Jugendprogramm)

Das Filmfestival “flimmern&rauschen 2021” der jungen Münchner Filmszene muss zwar wieder ins Heimkino ausweichen, bietet ber auch in diesem Jahr abwechslungsreiches Programm vom 18. bis 28. März 2021. Über zehn Tage präsentiert das Nachwuchs-Filmfestival flimmern&rauschen mehr als 60 Filme, die passgenau ins Heimkino gestreamt werden können.

In diesem Jahr sind es über 60 Jugendfilme – mal zum Lachen, zum Staunen – zum Mitfiebern oder einfach zum Zurücklehnen – die um die Gunst des Publikums ringen. Für Orientierung sorgen die verschiedenen Programmblöcke: „jung&wild“ nimmt das Publikum mit auf eine turbulente und ehrliche Reise durch die Jugend mit all ihren Herausforderungen und Perspektiven. Mit zukünftigen Perspektiven befasst sich auch der Programmblock „-topien“; ein Leben im Luftschiff über den Wolken oder eine letzte Party vor der Dunkelheit?

Für junge Filmfans gibt es ein unterhaltsames einstündiges Kinderprogramm mit Produktionen der jüngsten Filmemacher*innen, die dabei auch in Interviews zu Wort kommen und Einblick in ihre Arbeit geben. Die Moderator*innen lüften dabei Geheimnisse und Tricks beim Filmemachen. Dazu gibt es ein Quiz und eine Online-Toolbox, die die passenden Utensilien für ein perfektes Filmevent bereithält.

Wie gewohnt werden die besten Filme der fünf Kategorien sowie ein Film der Sonderkategorie „Diversität“ in einer feierlichen Zeremonie ausgezeichnet. Für Abwechslung im virtuellen Raum sorgt dabei der technische Schwerpunkt der diesjährigen Preisverleihung: das analoge Telefon. Lassen Sie sich überraschen!

Neben dem vielfältigen Filmprogramm wird es vom 18. bis 28. März ein individuelles Rahmenprogramm geben. Der Filmtalk zum Programmblock „-topien“ vertieft die Auseinandersetzung mit filmischen Zukunftsszenarien. In der digitalen Neuauflage des beliebten Talkformats Glitch&Noise werden viele spannende Themen kurz und intensiv diskutiert. In den Q&A’s können sich Interessierte vertieft mit dem Filmprogramm und den Macher*innen dahinter befassen. Und im Filmquiz können sich Vielgucker*innen miteinander messen und sogar einen Preis gewinnen!

Weitere Infos und Stream: www.flimmernundrauschen.de

Das Festival im Überblick

Datum und Ort: 18.03 – 28.03.2021 | www.flimmernundrauschen.de

18.03., 09:00 Uhr, Eröffnung des Festivals

20.03., 20:00 Uhr, Livestream Glitch&Noise und virtuelle Aftershowparty

22.03., 20:00 Uhr, Livestream Glitch&Noise und virtuelle Aftershowparty

24.03., 20:00 Uhr, Livestream Preisverleihung und virtuelle Aftershowparty

26.03., 20:00 Uhr, Livestream Quizauflösung

28.03., 23:59 Uhr, Festivalende