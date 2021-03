„48-Stunden-Sprint“ – Hackathon UpdateDeutschland (Anmeldung bis heute!)

Unter dem #updateDeutschland findet dieses Jahr der bundesweite Hackathon statt. Interessierte sind dazu eingeladen teilzunehmen und unter den verschiedenen Bereichen digitale Lösungsvorschläge zu machen und gemeinsam zu diskutieren. Digitale Verwaltung, Antidiskriminierung und politische Teilhabe, aber auch Pflege und Gesundheit sind Themenspektren, welche in diesem Jahr vertreten sind. Philipp von Wippel, Initiator der Aktion, hat mit 16 Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet. ProjectTogether heißt es und beschreibt sich laut Website als „Innovationsplattform“, welche junge Menschen darin unterstützt „bahnbrechende Ideen und konkrete Lösungen für unsere Zukunft zu entwickeln und im Spannungsfeld von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik effektiv Veränderung zu bewirken“. Diese Philosophie spiegelt sich auch im Hackathon UpdateDeutschland wider. „Spätestens in der Corona-Krise haben wir erlebt, was gut läuft, aber eben auch was nicht funktioniert und wo es dringend Lösungen braucht. Mit UpdateDeutschland wollen wir zeigen, dass die Idee vom ‘Einfach machen’ auch gesamtgesellschaftlich funktioniert“ sagt Philipp von Wippel zu dem Projekt.

Neben den bundesweiten Themen hat auch die Stadt Freiburg drei Aufgabestellungen beigesteuert: datenschutzkonforme Organisation von Home Schooling (ID-Nr. 100065), die Entwicklung neuer Kommunikationsformen zur Teilhabe aller ohne soziale Ausgrenzung (ID-Nr. 100199) und zukünfitge Informationswege zwischen Kitas und Eltern (ID-Nr. 100047). Um eigene Anliegen oder für wichtig erachtete Themen stärker in den Fokus zu rücken, können Bürger*innen ihre Stimme abgeben. Der „48-Stunden Sprint“ findet zwischen dem 19. März und 21. März statt. Anmelden kann man sich noch bis zum 18. März.

Weitere Infos: www.updatedeutschland.org