Stuhlpatenschaften: Theater Freiburg freut sich über neue Stühle im Kleinen Haus

Eine Vorstellung im Kleinen Haus des Freiburger Theaters konnte, je nach länge des Abends, durchaus etwas unbequem werden, denn so richtig gemütlich waren die Plastikstühle im bislang Saal nicht. Diese Erfahrung gehört nun der Vergangenheit an, denn ab sofort wartet das Kleine Haus dank neuer Stühle mit mehr Sitzkomfort auf. Das Theater Freiburg hat die spielfreien Tage vor Ostern genutzt, um 158 Stühle aus schwarzem Holz mit dunkelrotem Sitzspiegel einzubauen, welche die grauen Plastikstühle in Reihe 1-8 ersetzen. Die Kinosessel im ersten Rang bleiben erhalten.

Möglich gemacht haben dies die TheaterFreunde Freiburg, die das Projekt über sogenannte „Stuhlpatenschaften“ finanziert haben. Für 300 Euro konnten Zuschauer:innen und Freund:innen des Theaters einen Stuhl spenden und sich mit einer Namensplakette auf dem Stuhl verewigen. Bislang haben 68 Personen eine Stuhlpatenschaft übernommen und insgesamt 105 Stühle gestiftet. „Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg der Aktion und darüber, dass wir dem Theater Freiburg auf diese Weise neue Stühle zur Verfügung stellen konnten“, so der Vereinsvorsitzende Gernot Hugo. „Es wird beizeiten auch eine kleine Einweihungsfeier geben, zu der wir alle Stuhlpatinnen und -paten ins Theater einladen werden.“ Obwohl die Stühle bereits ins Kleine Haus eingezogen sind, sei es für eine Patenschaft noch nicht zu spät, ergänzt Gernot Hugo. „Es gibt noch ein paar Namensplaketten zu vergeben.“

Neben erhöhtem Komfort bestechen die neuen Stühle auch durch Nachhaltigkeit und Regionalität. Produziert wurden sie von der Firma Hiller aus Kippenheim im Schwarzwald, das Holz stammt hauptsächlich aus einheimischen Holzbeständen aus dem Schwarzwald und den Vogesen. Auch der Stoff des Sitzspiegels ist ein natürlich wachsender Rohstoff, er besteht zu 96% aus Schurwolle.

Weitere Infos zur Stuhlpatenschaft und zum TheaterFreunde Freiburg e.V.: www.theaterfreunde.de/foerdern/stuhlpatenschaft/