Iris Wolff liest im April im Buchladen in der Rainhof Scheune

Mit Iris Wolff kommt eine vieldiskutierte und gelesene Autorin in den Buchladen in der Kirchzartener Rainhof Scheune am 21. April, 17 Uhr. Voller Schönheit und Hingabe erzählt sie in ihrem großen neuen Roman „Lichtungen“ von zeitloser Freundschaft und davon, was es braucht, um sich von den Prägungen der eigenen Herkunft zu lösen. Iris Wolff wurde für ihr literarisches Schaffen mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.

Ein Mitsingkonzert mit Coco und Lorenz von der Band The Brothers findet am 25. April, 19.30 Uhr statt. Die Sänger auf dem Podium und das Publikum singen einen ganzen Abend gemeinsam. Die beiden Gitarristen und Sänger von The Brothers spielen Lieder aus verschiedenen Epochen der Rock- und Popmusik, die (fast) jeder kennt.

Der vielfach prämierte Schriftsteller und Drehbuchautor Bodo Kirchhoff kommt am 2. Mai, 19.30 Uhr zu Lesung und Gespräch nach Kirchzarten. Sein neuer Roman „Seit er sein Leben mit einem Tier teilt“ verhandelt die Sehnsucht nach dem Menschen, der uns erkennt, und die Abgründe, die sich auftun, wenn wir dieser Sehnsucht folgen. Ebenfalls wichtig sind eine Hündin und die wunderbare Kulisse des Gardasees.

Weitere Infos und Karten: www.buchladen-rainhof.de