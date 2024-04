Studis aufgepasst: Mitmachen beim MONDO Musiktheater!

Rund 1500 Zuschauer sahen „respect!“ , die Produktion 2024 des MONDO Musiktheaters, die im Januar und Februar mit sieben Vorstellungen die Bühne der MensaBar belebte, und die im studentischen Milieu der 70er Jahre spielte: Konfrontiert mit den Wirren einer Zeit von Wohnungsnot, Häuserkampf, AKW-Protesten und Studentenrevolten finden mehrere Studierende in einem alten Gewächshaus im Hinterhof einer ausgedienten Freiburger Gärtnerei Unterschlupf. Hippies und Revoluzzer, Intellektuelle und Feministinnen sowie weitere schillernde Gestalten treffen hier aufeinander. Sketchartig und durchwoben mit Pop und Rock der 70er Jahre sang und tanzte, spielte und stritt sich das 25-köpfige studentische Ensemble in rasch aufeinanderfolgenden Szenen wild über die Bühne und zog dabei so manche Parallele zur heutigen Zeit.

Wer bei der nächsten MONDO Produktion mitmachen will, kann sich jetzt bewerben: Castings finden immer zu Beginn des Sommersemesters statt. Die teilnehmenden Studierenden erhalten professionellen Unterricht in Schauspiel, Tanz und Gesang und gestalten den kreativen Prozess aktiv mit. Sie bringen eigene Ideen und Sichtweisen ein, schreiben Dialoge, wählen Musikstücke aus und gestalten das Bühnenbild. So entsteht Musiktheater, authentisch, jung und echt.

Infos zum Casting unter www.mondomusical.de