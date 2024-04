Falschmeldungen und sogenannte Fake News sind kein neues Phänomen – ihre massive Zugewinnung an Reichweite durch z.B. Social Media Kanäle führen jedoch zu neuen und ernsthaften Konsequenzen für Gesellschaft und Politik. Sie stellen heute eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie dar und beeinflussen Wahlkämpfe durch Desinformationskampagnen. Die Universität Freiburg lädt am 23. April, 20 Uhr zu einem Dialog über journalistische Verantwortung ein. Im Zentrum steht das drängende Thema der Integrität und Verantwortung im Journalismus – dazu geladen ist der rennomierte Journalist Konstantin Nowotny, der u.a. für die taz, den Freitag und den Tagesspiegel arbeitet. Er wird Einblicke in die Herausforderungen und Best Practices für Journalisten teilen, um gegen die Flut der Desinformation anzukämpfen und gleichzeitig Transparenz und Vertrauen in der Öffentlichkeit zu fördern. Des Weiteren wird Konstantin Nowotny über sein Selbstverständnis als Journalist sprechen, unter anderem als gesellschaftlicher Akteur in einer politischen Sphäre. Das Publikumsgespräch bietet Gelegenheit für Interessierte, sich direkt mit einem Experten auszutauschen, Fragen zu stellen und tiefere Einblicke in die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft zu gewinnen.

Bildquellen Journalistische Verantwortung in Zeiten der Desinformation: Publikumsgespräch mit Konstantin Nowotny (taz, der Freitag, Tagesspiegel) an der Uni Freiburg: Foto: Markus Winkler via pexels