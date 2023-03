Studierendenwerk Freiburg: Internationaler Theaterworkshop in Straßburg

In Kooperation mit CROUS Straßburg und dem Theater „La Pokop“ sowie dem Ensemble Thealingua aus Berlin führt das Studierendenwerk Freiburg (SWFR) ein internationales Theaterprojekt vom 24.04. bis 30.04.2023 in Straßburg durch. Studierende können eine unvergessliche Woche voller Theater und Kreativität erleben und sich von professionellen Schauspieler:innen der Gruppe Thealingua und von anderen Studierenden aus Frankreich und Deutschland inspirieren lassen. Zum Abschluss ist eine öffentliche Aufführung am Samstag, den 29. April in Straßburg im Theatersaal „La Pokop“ geplant, wo auch die Workshops statt finden. Studierende müssen einen Eigenbeitrag von 25,00 Euro erbringen, inkludiert sind Fahrtkosten, Unterkunft, Programmkosten und Verpflegung. Die Teilnehmer:innen werden im Studierendenwohnheim Strasbourg untergebracht.

Der Veranstalter ist das CROUS Strasbourg, in Partnerschaft mit den Studierendenwerken Freiburg und Karlsruhe. Das Projekt wird finanziell vom Deutsch-Französischen Jugendwerk DFJW / OFAJ unterstützt.

Weitere Infos zu den Voraussetzungen und Anmeldungen: https://www.swfr.de