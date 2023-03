Gleich fünf südbadische Blues-Acts sind für den „German Blues Award“ und die „Blues-Challenge“ nominiert

In den Nominierungen zum deutschlandweit renommiertesten Blues-Preis, dem „German Blues Award 2023“, steckt in diesem Frühjahr einiges an südbadischer Musikalität: Mit dem Blues-Club „ChaBah“ in Kandern, der Freiburger Radiosendung „Bluesclubradio“ und dem „Dreyland-Bluesfestival“ aus Schopfheim gibt es drei südbadische Nominierungen. Zudem nehmen die beiden südbadischen Bands „Blue Deal“ und „TipiTina“ an der parallelen „German Blues Challenge“ teil.

Harald Brückel, Betreiber des „ChaBah“ mit Live-Blues-Konzerten im Wochenrhythmus und Mitorganisator des Freiburger Bluesfestivals freute sich im März wie Bolle, als die Nachricht von der Nominierung in seinem Kanderner Briefkasten eintrudelte: „Das ist eine großartige Chance unsere Live-Konzerte in ein helleres Licht zu rücken“, meinte der musikverliebte Gastwirt.

Arne Bicker, Redakteur und Moderator der jederzeit auch online abrufbaren Radiosendung „Bluesclubradio“ bei Radio Dreyeckland 102,3 in Freiburg, grinste: „Jede Woche sendet das Bluesclubradio Neuvorstellungen aus den Blues-Plattenküchen dieser Welt und zeigt, dass Blues nicht traurig sein muss, sondern in vielen Fällen so richtig gute Laune macht.“ Daneben vergibt das Bluesclubradio seit 2022 jährlich gleich zweifach den Titel „Bluessong des Jahres“ weltweit – jeweils für Gesang weiblich und männlich.

Während „ChaBah“ und „Bluesclubradio“ bereits mehgrere Auszeichnungen erhielten, geht für Manfred Bockey, Konzertplaner des „Dreyland-Bluesfestival“, ein neuer Traum in Erfüllung: „Unser Verein leistet jedes Jahr sehr viel ehrenamtliche Arbeit und jedes Festival ist für uns ein echter Kraftakt – da kommt eine solche Wertschätzung gerade recht, weil sie motiviert und Freude macht.“ Das „Dreyland-Bluesfestival“ wird vom „Jazz und Blues Südbaden – exbluesive e.V.“ ausgerichtet und blickt in diesem Jahr seiner siebten Ausgabe entgegen – vom 17. bis 19. August 2023 in Rheinfelden, Schopfheim und Wehr.

Das Online-Voting für alle Musikfreunde in der Regio findet vom 1. bis 24. April 2023 nach kurzer Anmeldung auf voting.blues-baltica.de statt. Der veranstaltende „Baltic Blues e.V.“ im norddeutschen Eutin informiert Anfang Mai über die Ergebnisse des Votings. Die Gewinner werden zur öffentlichen Preisvergabe am Samstag, 9. September 2023, in Eutin eingeladen. Am gleichen Tag findet hier auch live der Band-Wettbewerb „German Blues Challenge“ statt. Hier wird der deutsche Teilnehmer an der European Blues Challenge und für die International Blues Challenge in Memphis / USA ermittelt. Am Start sind dann auch Joe Fischers „Blue Deal“ und Thomas Scheytts „TipiTina“.