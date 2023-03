Freiburg begrüßt algerische Athlet:innen im Vorfeld der Olympic World Games: Inklusives Projekt sucht Freiwillige

Die Stadt Freiburg ist Gastgeberin einer 45–köpfigen Delegation aus Algerien, die sich im Rahmen des Host Town–Projekts im Vorfeld der Special Olympics World Games 2023 vom 12. bis 15 Juni in Freiburg aufhalten wird. Für diesen Zeitraum werden dringend Freiwillige gesucht, die die algerischen Athlet:innen begleiten. Die Special Olympics sind eine weltweite Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und Mehrfach–Behinderung. Sie finden zum ersten Mal in Deutschland statt und stehen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Im Host Town–Programm werden 200 Delegationen in Städten und Landkreisen empfangen und vielfältige Begegnungsmöglichkeiten geschaffen. Die Athlet:innen werden von einem Team aus Trainer:innen und Funktionär:innen begleitet. Die meisten Delegationsmitglieder sprechen Arabisch. Während ihres viertägigen Aufenthalts kümmert sich die Stadt um den Transport der Delegation nach Freiburg und Berlin, um Unterkunft, Verpflegung und ein spannendes Programm.

Für dieses inklusive Projekt sucht Freiburg freiwillig Engagierte, die die algerischen Gäste zu Trainingsmöglichkeiten begleiten und sie während des Rahmenprogramms (zum Beispiel einer Stadtführung und dem Besuch des SC–Stadions) unterstützen. Auslagen inklusive VAG–Tickets werden erstattet. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Delegation nach Berlin zu begleiten. Interessierte können sich bei der städtischen Koordinationsstelle Inklusion und Gesundheit (nicole.wegner–steybe@stadt.freiburg.de) melden.