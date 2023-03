Waldhaus Brauerei: Zum 190-jährigen Firmenjubiläum gibt es 190 limitierte NFTs

Zum 190. Jubiläum lanciert die Brauer Waldhaus unter der Sub-Brand “Waldhaus ONE” eine eigene 3D-NFT-Kollektion mit 190 digitalen Sammlerstücken und erweitert damit ihr breites Sortiment an vielfach prämierten Bieren um NFTs. NFT steht als Abkürzung für “Non-Fungible Token” und bezeichnet digitale Vermögenswerte, die einzigartig, unveränderlich und nicht austauschbar sind. In Zusammenarbeit mit der Marken- und Digitalagentur W3 digital brands aus Konstanz launcht die Privatbrauerei eine eigene 3D-NFT-Kollektion auf dem digitalen Marktplatz OpenSea – flankiert von einer eigens dafür kreierten Microsite und einer aufmerksamkeitsstarken Social-Media-Kampagne. Unter dem Motto “Be ONE of 190” können dort passend zum 190-jährigen Bestehen 190 NFTs mit dem ersten Drop erworben werden. Die fünf verschiedenen Varianten mit unterschiedlichem Seltenheitswert zeigen jeweils eine kunstvoll animierte Waldhaus Flasche, die klirrend in hunderte Einzelteile zerspringt, von einem grünen Moosgewand umhüllt wird oder elastisch wie ein Gummiball auf und ab hüpft.

„Die Marke Waldhaus ist viel mehr als nur Bier. Das sehen wir nicht nur an den Verkaufszahlen, sondern auch am Engagement unserer Community in den sozialen Medien. Einige Fans gehen sogar so weit, sich Waldhaus Motive tätowieren zu lassen. Sie trinken also nicht nur unser Bier, sie identifizieren sich auch mit der Marke Waldhaus”, erklärt Dieter Schmid, Geschäftsführer der Privatbrauerei Waldhaus. „Seit über sechs Monaten arbeiten wir an diesem Projekt, und ich bin mir sicher, dass wir unsere Waldhaus Fans, aber auch die NFT-Community, mit unseren einzigartigen Animationen begeistern werden.” Je nach Seltenheitsgrad des NFTs erhalten die Käufer:innen nicht nur einen Platz auf der Whitelist und damit ein Vorkaufsrecht für den nächsten Drop. Sie genießen auch weitere Benefits wie attraktive Bierpakete, Shop-Gutscheine, Brauereibesichtigungspakete oder gar einen Jahresvorrat an Bieren. Und bei steigender Nachfrage kann sich die Investition auch langfristig lohnen.

Ab 28. März sind die NFTs auf der Microsite nft.wald.haus verfügbar.