Klangvoller Frühling: Die Veranstaltungen des Buchladens in der Rainhof Scheune

Der Buchladen in der Rainhof Scheune startet in den Frühling. Am Anfang stehen die „Zusammenklänge“ des Formats „Consonanzen“ am 2. April, 17 Uhr. Im Mittelpunkt, passend zur Jahreszeit: Die „Frühlingssonate“ Beethovens. Umrahmt wird sie von Liedtranskriptionen Franz Schuberts. Dazu liest Doris Wolters passende Erzählungen sowie eine eigens für diesen Anlass entstandene Erzählung von Marie Malcovati. Musikalisch geht es mit dem Mitsingkonzert mit Coco und Lorenz und „The Brothers“ am 20. April, 19.30 Uhr weiter. Die Sänger*innen auf dem Podium und das Publikum singen einen ganzen Abend gemeinsam. Die beiden Gitarristen und Sänger der Band The Brothers spielen Lieder aus verschiedenen Epochen der Rock- und Popmusik, die jeder kennt.

Weitere Infos: www.buchladen-rainhof.de