Peter-Huchel-Preis für Lyrikerin Judith Zander

Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die 1980 in Anklam geborene und in Jüterbog lebende Lyrikerin Judith Zander. Die Jury würdigt den bei dtv erschienenen Band „im ländchen sommer im winter zur see“ als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2022. Ihr Band versammelt Liebes- und Naturgedichte, die immer auch in einem politischen Zusammenhang stehen. Verliehen wird der Preis am 3. April, dem Geburtstag Huchels, im Stubenhaus in Staufen. Zu den bisherigen Preisträger:innen gehören Elke Erb, Thomas Kling, Ulf Stolterfoht, Friederike Mayröcker und Dinçer Güçyeter.

Reservierung erforderlich: 0761 3808 35141 oder peter-huchel-preis@SWR.de