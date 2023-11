Störfaktor #01: Neue Vortragsreihe der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit Fokus auf Antirassismus und Intersektionalität

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe hat eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: Störfaktor. Beim ersten Störfaktor-Event am 6. Dezember, 19 Uhr, zeigt Kunstschaffender Minh Duc Pham eine Performance mit anschließendem Gespräch, moderiert von Carmen Westermeier. Pham absolvierte 2019 ein Diplomstudium in Ausstellungsgestaltung und Szenografie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und studierte als Gast Performance sowie Designtheorie an der Universität der Künste Berlin. In seinem Werk beschäftigt sich Pham mit dem Thema Identität im Spannungsfeld von Gender, Race und Klasse.

Ausgehend vom vietnamesischen Sprichwort „còn nước còn tát“ (= solange es Wasser gibt, sollst du es schöpfen) begibt sich Pham in seiner künstlerischen Arbeit auf die Suche nach den Spuren konkreter sowie diffuser Erinnerungen und Gedankenzerwürfnissen. In der Performance „A High Mountain, A Sweet Dream“ verhandelt Pham die Frage um Existenz und Erbe. Wenn sich der Lauf der Dinge unerwartet ändert, werden Ordnungen und Hierarchien durcheinander gebracht. Während neue Biografien geschrieben werden, finden andere vielleicht nie statt: Wie fühlt es sich an, wenn Schlaflieder ungehört bleiben? Wie fühlt es sich an, wenn jemand anderes jene Lieder hört, die für einen selbst bestimmt sind? Wie fühlt es sich an, das Leben eines anderen zu führen?

Vortragssaal der Kunstakademie Karlsruhe. Reinhold-Frank-Str. 81, 76133 Karlsruhe.