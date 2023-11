Der etwas andere Weihnachtsmarkt in Merzhausen am 2. Dezember

Pünktlich zum 1. Advent erstrahlt Merzhausen in festlichem Glanz und läutet die Weihnachtszeit ein. Seit 2012 ist der Weihnachtsmarkt fester Bestandteil im Merzhauser Veranstaltungskalender und findet regelmäßig am Samstag vor dem 1. Advent statt.

Professionelle Weihnachtsmarkt-Beschicker (Wiederverkäufer) sucht man auf dem Merzhauser Weihnachtsmarkt vergeblich, denn die Ausrichtung des Marktes versteht sich rein lokal/regional mit Angeboten aus „eigener Herstellung“. Auf dem Markt präsentieren über 70 Teilnehmer:innen ihre Ware aus liebevoller Eigenherstellung. Das Angebot ist groß und vielfältig, darunter selbst genähte Kinderkleidung, Gestricktes, Keramik, Papierkunst, Floristik, Gebasteltes wie z.B. Weihnachtsbaumschmuck und Strohsterne, hochwertige Goldschmiedearbeiten, Holzwaren, Gebackenes wie Plätzchen und Linzertorte, Honig aus eigener Imkerei, selbst hergestellte Liköre, Schnäpse, Essige und vieles mehr! Zusätzlich zu den Warenverkaufsständen bieten die Merzhauser Vereine Speisen und Getränke (Glühwein, Kinderpunsch etc) an und runden das Angebot kulinarisch ab.

Weihnachtsmarkt Merzhausen, 1. Dezember, von 10-19 Uhr. FORUM Merzhausen (Kultur- und Bürgerhaus), am Marktplatz 4, Merzhausen.