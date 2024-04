Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau spendet 130.000 Euro an gemeinnützige Projekte in der Region

Insgesamt 50 gemeinnützige Vereine, soziale Einrichtungen und nachhaltige Projekte aus Südbaden profitierten 2023 von dem Reinertrag der PS-Lotterie der Sparkassen – die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau spendet im Gesamten 130.000 Euro. Die offizielle Übergabe fand in einer feierlichen Veranstaltung in der Meckelhalle der Sparkasse statt, bei der Vertreter:innen der unterstützten Projekte geladen waren. „Das Engagement für das Gemeinwohl gehört zu unserer DNA“, sagt Daniel Zeiler, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse: „Diese bedeutende Summe aus dem PS-Reinertrag macht deutlich, dass unsere Mittel einen direkten und positiven Einfluss auf die Lebensqualität in der Region haben.“

Unter den Empfänger:innenn befanden sich Vereine und Einrichtungen aus verschiedenen Bereichen – von Kubus3 aus Freiburg, die ein spartengemischtes Kunstangebot für Jugendliche realisieren bis hin zum Verein Wildwasser, der seine PS-Spende in ein neues Gewaltschutzkonzept steckt, um zu garantieren, dass Kitas und Schulen sichere Orte für Kinder sind. Neben den Reinerträgen aus der PS-Lotterie hat die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau im vergangenen Jahr mit über 1.000 Einzelförderungen und insgesamt 1,9 Mio. Euro weiteres Engagement für die Region gezeigt. Die Gemeinschaft der PS-Sparer:innen hat im vergangenen Jahr mit über 4,35 Mio. Euro viele soziale und kulturelle Einrichtungen in Baden-Württemberg unterstützt. Interessierte können ebenfalls Teil dieser Initiative werden, indem sie mit jedem PS-Los gemeinnützige Projekte in der Region unterstützen.