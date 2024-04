Klavier bei Goethe: Konzertreihe des Goethe-Instituts geht im April weiter

Die Hochschule für Musik und das Goethe-Institut Freiburg setzen im April die Konzertreihe „Klavier bei Goethe“ fort, bei der internationale Musikstudierende ihr Können einem Publikum präsentieren können. Diese Konzertreihe geht auf eine Initiative des bekannten Pianisten und Hochschulprofessors Gilead Mishory zurück. Das Goethe-Institut Freiburg bietet Übungsmöglichkeiten für Musiker:innen an, die im Institut die deutsche Sprache lernen, um in Deutschland Musik studieren zu können. An der Musikhochschule Freiburg wiederum studieren viele Musiker:innen aus dem Ausland. Diesen internationalen Musiker:innen bietet die Konzertreihe eine wichtige künstlerische Plattform. Das Programm des Aprilkonzerts umfasst die Kompositionen Ludwig van Beethoven sowie Béla Bartók.

Weitere Konzerte finden jeden Monat im Goethe-Institut statt. Die nächsten Termine sind am 15. Mai, am 12. Juni und am 10. Juli 2024.