Künstlerpaar im Dialog: Monika Schmid und Dietrich Schön in einer Doppelausstellung in der Galerie Claeys

Die Freiburger Galerie Claeys zeigt in einer Doppelausstellung Arbeiten des Künstlerpaars Monika Schmid und Dietrich Schön. Bislang haben in der Galerie nur Frauen ausgestellt. Im neuen Format „artist’s choice“ dürfen Künstlerinnen aus dem Programm einen Künstler oder eine Künstlerin zu einer gemeinsamen Doppelausstellung einladen. Monika Schmid hat sich ihren Mann Dietrich Schön, ausgesucht. Der künstlerische Dialog des Künstlerpaars wird in der Ausstellung sichtbar, zugleich stehen beider Werke für sich.

Monika Schmid ist Bildhauerin. Ihre bevorzugten Werkstoffe sind Messingdraht und Japanpapier. Sie lässt daraus zarte Gebilde oder raumgreifende Installationen entstehen. Die Arbeiten von Dietrich Schön stehen in ihrer Materialität in Kontrast zu den Werken seiner Frau. Seine bildhauerischen Arbeiten entstehen in Eisenguss. In seiner Formwelt begegnen sich Moleküle – die Urformen des Lebens und Architekturen.

„Artist’s choice. Monika Schmid + Dietrich Schön“. Galerie Claeys, Kirchstraße 37, Freiburg. Öffnungszeiten: Do, Fr 15–18 Uhr und Sa 11–13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Geschl. 23.03.–06.04.2024. Bis 04.05.2024.

Bildquellen Blick in die Ausstellung: Foto: B. Strauss