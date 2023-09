Skulpturpark: Eröffnung der Jahresausstellung „Kunst auf der Liegewiese“

Wer glaubt, eine Schwimmbadliegewiese und Kunst lassen sich nicht verbinden, der wird im Skulpturenpark des Faulerbades eines Besseren belehrt. Seit 1999 dient die Liegewiese des Faulerbades nicht mehr einzig und allein dem Sonnenbaden, sondern zugleich als Ausstellungsort für zeitgenössische Skulpturen und Installationen sowie Hörskulpturen. Ziel ist die Phantasie und die Gedanken der Betrachterinnen und Betrachter anzuregen.

Am 24. September wird beginnend ab 17 Uhr die neue Jahresausstellung, welche bis zum 9. Juni 2024 zu sehen ist, eröffnet. Jeweils von Dienstag bis Samstag können die verschiedenen Exponate in Augenschein genommen werden. Der Zugang erfolgt über die Faulerstraße 1, 79098 Freiburg i. Breisgau. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Jörg Bollin, Jan Douma, Sabine Felder, Ulrich Sälzle, Joachim Sauer, Monika Schmid, Sandra Simon, Skylar Schmidt, Anno Sieberts, Jörg Siegele und Ralf Weber. Des Weiteren inkludiert die Jahresausstellung 100 weitere Exponate auf der Liegewiese sowie in der Faulerstraße.

Weitere Infos unter: www.kunstimfaulerbad.de