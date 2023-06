Sind die Konflikte im Seepark noch lösbar? Podiumsdiskussion zwischen Anwohner:innen und jungen Menschen im Bürgerhaus Seepark

Die JUPI-Fraktion lädt am 20. Juni, 20 Uhr zu einer Podiumsdiskussion zu den Nutzungskonflikten zwischen Anwohnenden und jungen Menschen im Seepark ein. Im Fokus der Beschwerden stehen dabei die Probleme nächtlicher Lärm, Müll und Wildpinkelei. An diesem Abend soll also diskutiert werden, wie diese Probleme gelöst werden können und ob das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt (noch) möglich ist.

Von Interesse ist aus diesem Grund auch die Frage nach dem Nutzen neuer Maßnahmen wie den ausgewiesenen Grillplätzen, dem Boxenverbot und den Nachtmediator:innen. Geladen sind dafür Lisa Blum und Nadja Harm vom Amt für öffentliche Ordnung, welche die Sichtweisen und das Vorgehen der Stadt erläutern werden. Der Vorsitzende des Bürger:innenvereins Betzenhausen-Bischofslinde Stephan Schleith wird die Anliegen der Anwohnenden des Seeparks vertreten, während Julian Wiedermann vom Studierendenrat der Uni Freiburg die Interessen der jungen Menschen in Freiburg in die Diskussion einbringen wird. Zusammen mit Stadtrat Simon Waldenspuhl von Urbanes Freiburg und dem Publikum soll erörtert werden, wie in Zukunft die Nutzung des Seeparks gestaltet werden kann und ob dies ein Ort ist, an dem (Nah-)Erholung für alle möglich ist.

Podiumsdiskussion (Nah)Erholung für alle?!

Lärm, Müll und Wildpinkelei – sind die Konflikte im Seepark noch lösbar?

Dienstag, 20.06., 20 Uhr im Bürgerhaus Seepark. Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich.