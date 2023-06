Verkrachte Existenzen: Bella Nugent musiziert im Slow Club

Unter dem Titel „Waiting for Arabella“ erwartet die Besuchenden „sex, drugs and alcohol at play“. Zu diesem Anlass packt Bella Nugent ihr Leben aus. Kindheit und Jugend unter Gewalt, Armut, Drogen, Alkohol und Sex – nicht ganz durchschnittlich und doch normal an so vielen Orten und Zeiten der Welt. Dafür findet Bella das Liebenswerte in den verkrachten und das Lebenswerte in den gescheiterten Existenzen. 20 Lieder vertont von ihren Mitstreiter:innen, szenisch umgesetzt. Folkig, rockig, metallene Leihgaben, nicht studierter Jazz, Eighties, und post-alles. Musical ohne Pailletten, Schauspiel ohne Lehre, Hörtheater, Dramakonzert. Zu erleben ist dieser besondere Mix am 14. / 15. / 16. Juni, jew. 20 Uhr im Slow Club Freiburg.

Bildquellen Bella Nugent: Foto: Disorder