Musik | Mai 2020 | von Redaktion Sie entscheiden: 16. “Women in Jazz” Festival 2021 Welche Nachwuchsmusikerinnen sollen nächstes Jahr beim 16. Festival “Women in Jazz” in Halle/Saale auftreten? Der MDR Kultur stellt die interessantesten Bewerberinnen des Projekts “Next Generation Virtuell” vor und gibt einen Ausblick auf das auf Ende August verschobene Festival – zu hören am Samstag, 9. Mai, von 20.05 bis 23.00 Uhr im MDR.

Die aktuelle Frauen-Jazz-Szene hat sich endlich emanzipiert und freigespielt von alten Zwängen. Junge Musikerinnen glänzen weltweit mit Talent, Können und Spielfreude. Und das wird zunehmend sichtbar und hörbar, im vokalen wie instrumentalen Bereich.

Mit dem Projekt “Next Generation Virtuell” wird in diesem Jahr erstmals vom Jazzpublikum aus über 20 Bewerbungen eine Teilnehmerin für das 16. Festival Women in Jazz im nächsten Jahr ermittelt. Beworben haben sich Musikerinnen aus ganz Europa, die nicht nur neue Namen und Biografien aufs Tableau des Festivals bringen, sondern moderne und kreative Stilmischungen aus ihrer Tradition und der gegenwärtigen Musikpraxis präsentieren. „Europa lebt Solidarität“: Virtuelle Europawoche ab 9. Mai »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Druckfrisch erschienen: seien Sie informiert über die neuste Ausgabe des Kultur Joker Unsere Printmedien Werbung