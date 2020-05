Kultour | Mai 2020 | von Redaktion

„Europa lebt Solidarität“: Virtuelle Europawoche ab 9. Mai

Zum 70. Jubiläumsjahr des Europatages finden am Samstag, 9. Mai, viele Aktionen digitale Aktionen statt. Die virtuelle Europawoche will die Menschen zum Mitmachen, zum Diskutieren und Nachdenken über Europas Zukunft und zum gemeinsamen Feiern von 75 Jahren Frieden in der europäischen Union anregen. Gerade nun, da zur Eindämmung der Pandemie Grenzen schließen, ist es wichtig, gemeinsame Zeichen für Europa zu setzen. Also veranstaltet die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland mit dem Informationsbüro des Europäischen Parlamentes in diesem Jahr am 9. Mai einen virtuellen Europatag.

Unter dem Motto „Europa lebt Solidarität“ soll über Prioritäten der EU in und nach der Coronakrise diskutiert werden. Eine virtuelle Musikbühne verlinkt zu Konzerten und musikalischen Beiträgen u.a. aus Paris und Rom und bei einem Online-Quiz können Interessierte ihr Europa-Wissen testen und Preise gewinnen. www.erlebnis-europa.eu.

Die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments begleiten den Europatag mit ihren Partnern in ganz Europa auf allen Social Media Kanälen unter den Hashtags #EuropeDay, #EUSolidarity und #EuropagegenCovid19.

Weitere Infos unter: www.erlebnis-europa.eu