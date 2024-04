Sektorübergreifende Patientenversorgung: Neue Gesellschafterstruktur für das MVZ Bad Bellingen

Mit einem wegweisenden Beschluss wurde in einer Gesellschafterversammlung der MVZ Bad Bellingen GmbH die Grundlage für eine zukunftsorientierte Entwicklung einer sektorübergreifenden Patientenversorgung im Gesundheitszentrum Bad Bellingen gelegt. Neben der Gemeinde Bad Bellingen und den Ärzten Dr. Günther Effinger und Dr. Lutz Bornebusch zählen nun auch die Kliniken des Landkreises Lörrach und die Dr. Spang Reha-Kliniken zu den Gesellschaftern.

Das Medizinische Versorgungszentrum Bad Bellingen, idyllisch im Kurgebiet gelegen, steht für eine ganzheitliche Qualitätsmedizin. In das schon heute über eine Fachärztin für Allgemeinmedizin und einen Facharzt für Innere Medizin verfügende MVZ sollen mittelfristig niedergelassene Ärzte mit Kassensitz weiterer Fachrichtungen integriert werden. Bei der Auswahl entsprechender Ärztinnen und Ärzte legen die Verantwortlichen besonderen Wert darauf, dass die Medizin als eine Antwort auf die Verletzlichkeit des Menschen verstanden wird. Zu den ethischen Grundsätzen des MVZ gehört es, für jeden Patienten das notwendige Maß an Zeit aufzubringen und medizinische Entscheidungen stets im Einklang mit dessen individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen zu treffen.

Gesundheitszentrum Bad Bellingen

Im Rahmen einer Gesundheitskonferenz des Landkreises Lörrach erkannte Bürgermeister Dr. Carsten Vogelpohl vor einigen Jahren, dass Bad Bellingen zur langfristigen Sicherstellung einer hochwertigen medizinischen Versorgung ein Gesundheitszentrum in zentraler Lage benötigt. Entsprechend wird mit dem im Bau befindenden Gesundheitszentrum Bad Bellingen der Kammerer Projektbau GmbH aus Efringen-Kirchen im Kurgebiet ein medizinischer Leuchtturm mit Ausstrahlung auf das ganze Markgräflerland entstehen. „Das von Anfang an auch konzeptionell durch MVZ-Geschäftsführer Dr. Günther Effinger begleitete Projekt steht für Fortschritt, Zusammenarbeit und die Vision einer sektorübergreifenden Gesundheitsversorgung“, erklärt Dr. Carsten Vogelpohl.

Sektorübergreifende Patientenversorgung

Bundesweit zeigt sich, dass sich eine enge Verzahnung zwischen den ambulanten und stationären Versorgungsbereichen positiv auf die Qualität der Patientenversorgung auswirkt. „Das Gesundheitszentrum steht für eine möglichst nahtlose ganzheitliche Versorgung, zu der auch eine zielgerichtete Prävention und Rehabilitation gehört“, betont Martin Heßberger, Geschäftsführer der Dr. Spang Reha-Kliniken, zu der auch die Markgräflerland-Klinik in Bad Bellingen gehört. „Das die Angebote der Gesellschafter integrierende Konzept des Gesundheitszentrums ermöglicht es, eine gezielte medizinische Versorgung mit operativen und konservativen Behandlungsformen anzubieten“, so Monika Röther, Restrukturierungsmanagerin Geschäftsführung der Kliniken des Landkreises Lörrach, die aktuell mit einem hochmodernen Klinikum-Neubau ein sektorenübergreifendes Gesamtversorgungskonzept mit bundesweiter Ausstrahlung umsetzen. Die enge Verzahnung von Ärztinnen und Ärzten unterschiedlicher Schwerpunkte vereinfacht die Abstimmung von Untersuchungsterminen und erspart Patienten auf allen Versorgungsstufen Doppeluntersuchungen, lange Wege und Wartezeiten. Auch für die ärztliche Ausbildung bietet das neue Gesundheitszentrum vielfältige Perspektiven. Ärzte und Ärztinnen können auch in den mit umfassenden Weiterbildungsberechtigungen ausgestatteten Einrichtungen der Gesellschafter wertvolle Eindrücke und Erfahrungen sammeln.

Angebotsvielfalt

Schon heute steht fest, dass neben dem Medizinischen Versorgungszentrum Bad Bellingen eine Apotheke, eine zahnmedizinische Großpraxis (Dr. Alexander Ewert), eine Praxis für Kieferorthopädie und eine Hautarztpraxis (Dr. Amira Khemir) sowie ein Polizeiposten einziehen werden. In den Gesprächen mit weiteren potenziellen Gesundheitsdienstleistern zeigt sich, dass die Einbindung in ein MVZ dem Wandel von traditionellen Arbeitszeitmodellen hin zu mehr Flexibilität zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegenkommt. Auch der Standort Bad Bellingen überzeugt bei den potenziellen Partnern als Cluster von Akut- und Rehakliniken, Seniorenheimen, Behinderteneinrichtungen und Kureinrichtungen, was außerhalb der großen Kreisstädte beispielhaft ist.