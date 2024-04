Die Horizon Messe gibt Schüler:innen im April die Möglichkeit, sich über Berufs- und Studienmöglichkeiten zu informieren

Kurz vorm Schulabschluss häufen sich die Fragen: Was mache ich danach? Welcher der vielen Berufe passt zu mir? Bringe ich die richtigen Voraussetzungen mit? Und wie läuft das mit der Bewerbung? Am 13. April können sich Jugendliche auf der Horizon Freiburg rund um die Themen Ausbildung, Studium und Gap Year beraten lassen. Die Chancen stehen gut, dass sie bei den rund 50 Aussteller:innen ihren Traumberuf finden und die ersten Schritte in Richtung konkrete Ausbildungsstelle oder festen Studienplatz gehen.

Die rund 50 Aussteller:innen kommen aus dem Raum Freiburg, Baden-Württemberg sowie dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland. Sie informieren über alle Optionen rund um Ausbildung, Studium, duales Studium, Auslandsaufenthalt, Praktikum und Freiwilligendienst. Auch wer zum Beispiel noch gar keinen Plan für die Zeit nach der Schule hat, kann sich direkt auf der Messe über Möglichkeiten, die in Verbindung mit den persönlichen Interessen stehen, fachkundig beraten lassen.

Spannende Vorträge und Horizon Walks

Neben den vielfältigen Beratungsmöglichkeiten haben die Besucher:innen auch die Möglichkeit, diverse Vorträge zu Themen wie Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalt oder Gap Year zu besuchen. Wer sich schon für eine grobe berufliche Richtung entschieden hat, kann sich mit Hilfe der Horizon Walks zu passenden Ausstellerständen führen lassen. Zur Auswahl stehen insgesamt zehn Rundgänge, darunter u.a. der Walk „Fit for Life“, hier dreht sich alles um die Themen Gesundheit und Sport, der Walk „Big Business“ beschäftigt sich mit Management und Wirtschaftswissenschaften und der Walk „Alltagshelden“ bringt Interessierten die Möglichkeiten in sozialen Berufen näher.

Die Horizon Freiburg findet am 13. April, 10-16 Uhr, in der Messe Freiburg statt. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Registrierung ist allerdings notwendig. Weitere Infos: www.horizon-messe.de/freiburg