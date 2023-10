Schätze der Vergangenheit: 46. Freiburger Mineralien- und Fossilientage

Viele Fossilien und Mineralien weisen einen hohen visuellen wie materiellen Wert auf. Neben diesen Attributen fungieren diese allerdings auch als versteinerte Zeitzeugen der geologischen Historie unseres Planeten. Die nun schon zum 46. in Freiburg stattfindenden Mineralien- und Fossilientage bieten Mineralog:innen, Geolog:innen sowie interessierten Personen die Möglichkeit, durch das umfangreiche nationale und internationale Angebot der zahlreichen Austeller:innen zu stöbern.

Zu den diesjährigen Höhepunkten der Mineralien- und Fossilientage gehört unter anderem der Fokus auf den historischen Bergbau im Südschwarzwald. Hierzu präsentieren sich verschiedene Schaubergwerke aus der näheren Umgebung rund um Freiburg. Ferner werden verschiedene Sonderausstellungen mit den thematischen Schwerpunkten „Fluorit: Farben und Formen“, „Frühes Geldwesen“ sowie „Historische Bergmannslampen“ gezeigt. Für Kinder, die sich erwartungsgemäß weniger für das frühe Geldwesen interessieren, wird eine Schatzsuche und das Basteln von Armbändern aus Edelsteinen angeboten.

Stattfinden werden die 46. Freiburger Mineralien- und Fossilientage im Zeitraum vom 21. bis 22. Oktober 2023 in der Messehalle 1, Messe Freiburg. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Kinder bis vierzehn Jahren haben freien Eintritt.

Weitere Infos unter: www.vfmg-freiburg.de