„Harraga Valientes“: Eine Ausstellung in der Collab Gallery befasst sich mit dem Thema Migration

Die Fotograf:innen Pablo Allison und Giulio Piscitelli beschäftigen sich in ihrer Arbeit mit dem Thema Migration. In der Colab Gallery in Weil am Rhein wird es nun für drei Wochen eine Sonderausstellung der Fotograf:innen geben, die Eröffnung wird am 21. Oktober, 20 Uhr gefeiert. In diesem Rahmen werden die Künstler:innen über ihre Projekte „The Light Of The Beast“ und „Harraga“ sprechen. Im Austausch heben die Fotograf:innen Ähnlichkeiten der von ihnen dokumentierten Migrationsströme hervor, wenngleich diese an vollkommen unterschiedlichen Orten stattfinden.

In der neu erschienenen zweiten Auflage seines Buches „The Light Of The Beast“ (Beyond the Streets), dokumentiert Allison die Leben derer, die sich von Mittelamerika nach Mexiko und in die USA auf den Weg machen, um ein vermeintlich freies Leben zu erlangen. Seine fotografische Tätigkeit und das Reisen auf dem Beast, dem bei Migrant:innen unter diesem Namen bekannten Güterzug, welcher Güter zwischen Mexiko, den USA und Kanada transportiert, brachten ihn in prekäre Situationen, mit denen die Migrant:innen auf der Strecke täglich konfrontiert sind.

Der Fotograf Piscitelli begleitet indes seit 2010 Geflüchtete auf der Mittelmeerroute. „Harraga“ („die, die Grenzen verbrennen“) ist ein arabisches Wort, das vor allem in Algerien, Tunesien und Marokko verwendet wird, um diejenigen zu bezeichnen, die versuchen, nach Europa zu gelangen. Hier verbirgt sich die klaffende Wunde der heutigen Welt. Grenzen werden im übertragenen Sinn von diesen Menschen niedergebrannt, die gleichsam wie nie zuvor und ganz wörtlich, ständig neu gebaut und digital gezogen werden.

Die Ausstellung „Harraga Valientes“ ist Impuls für eine offene Kommunikation, die auch nach der Finissage am 9. November weitergeführt werden soll.

Besucher:innen sind eingeladen, am Gespräch und der Eröffnung am 21. Oktober um 20 Uhr teilzunehmen. Der Eintritt ist frei. www.colab-gallery.com/de