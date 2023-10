Der Sound zur Klimakrise: Jules Nagele alias Listentojules

Es gibt wenige Themen, welche von einer derartigen Komplexität und Multidimensionalität geprägt sind, wie die uns alle betreffende globale Klimakrise. Ein wesentlicher Faktor ist in diesem Zusammenhang der weltweite CO2 Fußabdruck, der wiederum wesentlich durch unser alltägliches Verhalten und Handeln bestimmt wird, gemäß dem Motto „viele Wassertropfen bilden einen Ozean“. Folgerichtig liegt es bis zu einem gewissen Grad an uns selbst, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise zu leisten.

Die junge Pop-/Soul Musikerin Jules Nagele alias „listentojules“ hat sich diese Herangehensweise anlässlich der Produktion ihres neuen Albums „Kaleidoscope“ zum Vorbild genommen. So wurde Selbiges in enger Zusammenarbeit mit einer Nachhaltigkeitsmanagerin produziert, um den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu gestalten. Des Weiteren setzt Jules im Rahmen ihrer Touren auf die Bahn und produziert ihre Merchandise Artikel aus Second Hand Kleidung. In musikalischer Hinsicht ist ihr neues Album ein Spiegelbild der gegenwärtigen Klimakrise, vielfältig und komplex, klar in der Ausdrucksweise, ohne jedoch in eine melodische Eindimensionalität zu verfallen.

Am 20. Oktober wird listentojules neues Album „Kaleidoscope“ live im Kulturaggregat Freiburg (Hildastraße 5) präsentiert. Der Einlass beginnt um 19 Uhr gefolgt vom Beginn des Konzerts um 20 Uhr.



Weitere Infos unter: www.kultur-aggregart.de