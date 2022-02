Rocken bis die Knochen klappern: Mit „Ewig jung“ zelebrieren Die Schönen Partys im hohen Alter

Als Alphaville ihren Hit „Forever Young“ schrieben, dachten sie wohl nicht an rockende Ü-90er. Gut also, dass sich die Veteranen des Musiktheaters Die Schönen dem mit ihrer Seniorenfete „Ewig jung“ nun annehmen. Im Mittelpunkt des Musiktheaters steht das Musiktheater im E-Werk selbst, das sich nach all den Jahren Kulturarbeit selbst in ein Seniorenheim verwandelt hat. Die Bühnenstars von damals sind aber noch immer da und versuchen ihr Bestes, singen und tanzen gegen Krankheit und Verfall an. Songs wie „I Love Rock‘n‘Roll“, „Born to Be Wild“ oder „I Will Survive“ lassen die morschen Knochen klappern und beweisen einen brennenden Kampfgeist: The Show Must Go On! Zusammen mit der Seniorentruppe ist das Publikum eingeladen, eine aufgedrehte Ü90er-Party auf und jenseits der Bühne zu feiern.

Termine im Februar: 11./12./18./19./25./26. Freitag und Samstag, 20 Uhr. Weitere Infos: www.dieschoenen.com