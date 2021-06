Reise in die Vergangenheit – Das Landwirtschaftsmuseum in Altweil hat wieder geöffnet

Wie war es damals, als die Menschen in Weil noch ausschließlich von der Landwirtschaft lebten? Wie pflügten Bauern die Äcker, so ganz ohne Traktor? Was wurde an Obst und Gemüse angebaut? Wie sah damals die Viezucht und die Verarbeitung von Milch aus?

Das Landwirtschaftsmuseum in Altweil ist in einer Scheune hinter dem Stapflehus in Altweil untergebracht, die heute 218 Jahre alt ist. Bei der Renovierung des Gebäudes wurde die typische Aufteilung der Nutzung entsprechend erhalten. Auf zwei Etagen wird dort seit 1990 die Geschichte der Menschen und regionalen Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts erzählt.

Die Sammlung beherbergt eine Auswahl an Arbeitsgeräten und Werkzeugen, welche Einblicke in den Alltag der Landwirte aus jener Zeit geben. Der Großteil der Arbeit wurde von Menschenhand und mit Hilfe von Lasttieren erledigt. Um die Jahrhundertwende herum wurden dann erste mechanische Geräte entwickelt, welche die Anfänge der Motorisierung der Landwirtschaft widerspiegeln. Die Sammlung lässt diese geschichtliche Entwicklung gut verfolgen. Das Hauptaugenmerk der Bauern von damals lag auf der Selbstversorgung. Daneben konnten Landwirte auf Basler Märkten Obst, Gemüse und Tierprodukte verkaufen und hatten damit ein kleines Einkommen, um über die Runden zu kommen. Viel ein Erntejahr schlecht aus, konnte das schwere Folgen für die Landwirte und ihre Familien haben.

Ein weiterer Schatz des Museum ist die Emaille-Schildersammlung. Diese Schilder zeigen die Veränderungen in der Landwirtschaft u.a. durch die Motorisierung auf. Auch der Einsatz von Dünger, Kraftfutter und die Gründung von Genossenschaften sind eindrucksvoll und künstlerisch dokumentiert. Besuchende können sich ein Bild von der Agrarwerbung der damaligen Zeit machen und sich an den schönen Emaille-Schildern erfreuen.

Das Landwirtschaftsmuseum hat ab dem 20. Juni bis Oktober 2021 jeden Sonntag von 14 – 18 Uhr geöffnet. Eintritt ist kostenfrei. Weitere Infos: www.museen-weil.de