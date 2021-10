Regionale Künstler*innen zeigen Solidarität: Zweite Ausgabe der Freiburg Art Fair (FAF) am 15./16. Oktober

Nachdem die erste Ausgabe der Freiburger Art Fair (FAF) im vergangenen Herbst vom Publikum und bei den beteiligten Künstler*innen großen Anklang gefunden hat, setzt die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) als Veranstalterin gemeinsam mit der FAF-GbR dieses Veranstaltungsformat in diesem Jahr mit der zweiten Ausgabe fort.

Die FAF ist eine reine Künstlermesse, sie wird von Künstler*innen für ihre Kolleg*innen organisiert und versteht sich als Kunstmarkt jenseits der klassischen Galerien. Dabei soll die lokale Kunstproduktion, die ein großes und qualitatives Spektrum umfasst, einem breiten Publikum vor Augen geführt werden. Insgesamt 60 Künstler*innen, die alle aus der Region stammen, werden zeitgenössische Kunst in vielseitigen Erscheinungsformen zeigen. Die FAF bietet Kunstinteressierten so die Chance, viel Neues und (noch) Bezahlbares zu entdecken.

Wie auch im letzten Jahr werden die Arbeiten dafür auf besondere Art in der Halle 1 der Messe Freiburg von Künstler*innen selbst vorgestellt, vermittelt und verkauft. Es wird zwei verschiedene Präsentationsformen von Kunst geben: das Lager und die Wand. An den Außenwänden der Halle werden ein großer Teil der Werke aufgereiht und stehen dicht an dicht nebeneinander. Die Reihenfolge der an der Wand gezeigten Arbeiten folgt dabei dem Anspruch von Abwechslung und Spannung. In der Mitte der Messehalle werden winkelförmige Präsentationswände aufgestellt. An diesen Wänden können sich Interessierte gemeinsam mit den Produzenten Werke aus dem Lager holen, um diese isoliert betrachten zu können – ein idealer Moment, mehr über die Kunst zu erfahren und sich auszutauschen. In einer lockeren, offenen und kommunikativen Atmosphäre steht die Kunst im Mittelpunkt – sozusagen Frei Ab Fabrik.

Der entscheidende Unterschied zu allen anderen Kunstmessen ist der gemeinschaftlich-soziale Charakter. Angesichts der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Künstler*innen hat die FAF-GbR ein Teilnahmemodell entwickelt, bei dem alle Künstler*innen von der Veranstaltung profitieren können. Diejenigen, die ihre Kunst verkaufen, geben 30 Prozent der Erlöse in einen Topf, der nach der Messe an die Teilnehmenden ausgeschüttet wird. So steht die solidarische Idee des Mit- und Füreinanders im Zentrum der FAF.

Freiburg Art Far: 15. Oktober, 18.30-22 Uhr; 16. Oktober, 10-12.30 Uhr, 13-15.30 Uhr sowie 16-18.30 Uhr. Messe Freiburg. Tickets und Infos: www.faf-freiburg.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.