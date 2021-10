Freiburger Jugendchor gibt Jahreskonzert und feiert Premiere

Unter der Leitung von Christian Geugelin und Sebastian Oberlin präsentiert der Freiburger Jugendchor am Sonntag, den 24. Oktober um 19 Uhr im Paulussaal das große Jahreskonzert. Besucher*innen dürfen sich an diesem besonderen Abend auf ein vielseitiges Programm aus mitreißenden Jazz-, Pop- und Gospel-Arrangements freuen. Die beteiligten dreißig Sänger*innen haben die durch Corona entstandene Auszeit intensiv genutzt und ein brandneues A-Capella-Programm auf die Beine gestellt. Zahlreiche Arrangements wurden von berühmten Arrangeur*innen exklusiv für den Chor geschrieben und einstudiert und versprechen einen Abend voller musikalischer Überraschungen. Ein besonderes Highlight des Abends ist die dänische Sängerin und Arrangeurin Tine Fris-Ronsfeld, bekannt durch Postyr und Vocal Line, die das Jahreskonzert des Freiburger Jugendchors als Special Guest unterstützen wird.

Dem Konzert wird ein dreitägiger Workshop zum Thema Chor und Improvisation vorausgehen, der von Tine Fris-Ronsfeld und Christian Ronsfeld geleitet wird. Beide sind dem Chor schon seit langer Zeit verbundenen und freuen sich auf den Workshop. Die Improvisationen des Workshops werden ebenfalls Teil des Konzertes sein.

Last but not least feiert das neu entstandene und professionell produzierte Musikvideo „The Turtle”, nach dem gleichnamigen Song von TONG, an diesem Konzertabend Premiere.

Weitere Infos und Tickets: www.voiveevent.de | www.reservix.de

Es gilt der 3G-Nachweis: geimpft, genesen oder getestet.