Rapgeknutschter Electropop: Duo Willman veröffentlicht All-FLINTA*-EP „Mein Thron“

In Freiburg mischt das Electropop-Duo Willman (Ein Interview gibt’s hier: www.kulturjoker.de/duo-willman-gewann-drei-auszeichnungen) seit einigen Jahren die Szene auf. Immer wieder überraschen die queeren Musiker:innen mit Texten, die nie vor gesellschaftlicher Relevanz und Kritik zurückschrecken sowie tanzbaren Beats. Jetzt erscheint die EP „Mein Thron“, für die sich die Freiburger Band wieder etwas besonderes überlegt hat: Ein All-FLINTA* Collabo-Tape. Konkret bedeutet das, dass das Duo für die fünf Songs der EP jeweils mit mindestens einem weiblichen oder nicht binären Künstler:in zusammenarbeitete.

Im Mittelpunkt der Idee steht die Unterstützung weiblicher und queerer Künstler:innen und eine klare Position gegen den kommerziellen Konkurrenzkampf, der letztendlich vor allem der Sichtbarkeit der Künstler:innen schadet. Insgesamt neun Künstler:innen vereinen sich also auf der „Mein Thron“-EP und sorgen für einen vielseitigen Sound: Charly Klauser (Schlagzeugerin von Carolin Kebekus, Peter Maffay), die österreichische Musikerin Elav, Vroni Frisch (u. a. Bass bei Mine), Sängerin Malonda, Experimental-Rap-Artist/Producer Peat sowie die Rapperinnen Haszcara und Finna. „Mein Thron“ sendet hierbei eine klare Message: Die Welt da draußen ist voll einzigartiger FLINTA* Artists und es ist an der Zeit, dass diese gehört und gebucht werden.

Bildquellen Das Willman: Foto: Sophia Emmerich