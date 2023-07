Privatbrauerei Waldhaus erhält Bundesehrenpreis von Cem Özdemir

Die Privatbrauerei Waldhaus wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in einer feierlichen Zeremonie in Berlin mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. „Das ist für uns Brauer wie ein Ritterschlag“, sagt Dieter Schmid, Geschäftsführer der Privatbrauerei Waldhaus. Denn geadelt wurden nur 12 der 1492 deutschen Brauereien.

„Die Bundesehrenpreisträger verstehen es vorbildlich, natürliche Rohstoffe nach traditionellen Brauverfahren und modernster Brautechnik zu Produkten höchster Qualität zu verarbeiten. Sie stehen für Tradition, Innovation und Geschmacksvielfalt“, lobte DLG-Präsident Hubertus Paetow das konsequente, nachhaltige Qualitätsstreben der Privatbrauerei. Bundesminister und Bierbotschafter Cem Özdemir überreichte zusammen mit dem DLG-Präsidenten die seltene Urkunde und Medaille an die Bierbrauer aus Waldhaus.

„Das ist die höchste Ehrung, die ein Unternehmen der Braubranche für seine Qualitätsleistungen erhalten kann. Und das macht uns unsagbar stolz“, betont Bernhard Vötter. „Erstklassige Qualität und exklusiver Geschmack bei all unseren Bierspezialitäten zu garantieren, war immer und bleibt auch künftig unser Anspruch. Denn Genuss und Qualität gehören bei einem Waldhaus einfach zusammen.“

Das ist der Bundesehrenpreis für Brauereien

Mit ihren strengen Prüfkriterien, Laboranalysen sowie einer Expert:innen-Jury, die sich aus sensorisch geschulten Prüfer:innen zusammensetzt, gehört die DLG-Qualitätsprüfung für Bier zu den wissenschaftlich anspruchsvollsten und objektivsten Qualitätsprüfungen der Braubranche. 130 Brauereien mit über 700 Biere wurden 2023 von der DLG geprüft. Nur die besten zwölf Brauereien werden mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Der Bundesehrenpreis ist die höchste Auszeichnung der deutschen Brauwirtschaft.