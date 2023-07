Kein Schmetterling in Sicht? So wird der Garten zur Schmetterlingsoase!

Im Frühling, Sommer und auch noch im Herbst geht es in unseren Gärten bunt zu – zwischen Blüten, Bienen und Hummeln sind es besonders auch die umherflatternden Schmetterlinge, die den Garten zu einem bunten Paradies machen. Doch was tun, wenn keine Schmetterlinge mehr in Sicht sind? Dann kann es helfen, auf die „richtigen“ Pflanzen zu setzen. Gemeint sind Raupenfutterpflanzen – fehlen diese, können die Schmetterlinge keine Eier ablegen, denn für die daraus schlüpfenden Raupen wählen sie immer die passenden Pflanzenarten. Erstaunlich ist, dass wir einige Raupenfutterpflanzen gerne in die Kategorie „Unkraut“ schieben: Ob die Große Brennnessel oder der Spitz-Wegerich – diese Pflanzen stehen bei den Raupen hoch im Kurs, bei vielen Gärter:innen hingegen überhaupt nicht. Da die als „Unkraut“ geltenden Raupenfutterpflanzen systematisch aus den grünen Oasen verbannt werden, ist es kein Wunder, dass diese schönen Insekten immer seltener werden. Wilde Ecken in unseren Gärten können dagegen helfen. Die folgenden fünf Pflanzen sind bei Schmetterlingen sehr begehrt. Lassen Sie diese also gerne stehen und freuen Sie sich auf die farbenfrohen Besucher:innen:

Große Brennnessel (Urtica dioica)

– Höhe: 30-200 cm

– Blütenmonat und Farbe: 6-11, gelb

– Standortansprüche Licht und Boden: sonnig bis halbschattig, lehmig, feucht bis frisch

– Raupenfutterpflanze für: Admiral, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge

Wilde Möhre (Daucus carota)

– Höhe: 20–120 cm

– Blütenmonat und Farbe: 5-9, weiß

– Standortansprüche Licht und Boden: sonnig, locker, nährstoffreich, trocken, warm, frisch

– Raupenfutterpflanze für: Schwalbenschwanz

Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata)

– Höhe: 10-40 cm

– Blütenmonat und Farbe: 4-9, braun

– Standortansprüche Licht und Boden: sonnig bis halbschattig, normal, feucht bis trocken

– Raupenfutterpflanze für: Ehrenpreis-Scheckenfalter, Wachtelweizen-Scheckenfalter, Wegerich-Scheckenfalter

Rotklee (Trifolium pratense)

– Höhe: 20-30 cm

– Blütenmonat und Farbe: 6-9, rot

– Standortansprüche Licht und Boden: sonnig bis halbschattig, durchlässig bis humos, feucht bis frisch

– Raupenfutterpflanze für: Kurzschwänziger Bläuling, Rotklee-Bläuling, Weißklee Gelbling

Weißklee (Trifolium repens)

– Höhe: 5-20 cm

– Blütenmonat und Farbe: 5-10, weiß

– Standortansprüche Licht und Boden: sonnig bis halbschattig, lehmig, feucht bis frisch

– Raupenfutterpflanze für: Hauhechel-Bläuling, Weißklee-Gelbling

Ausführliche Listen mit insektenfreundlichen Pflanzen finden Sie zudem hier:

www.deutschland-summt.de/bienenweide-pflanzlisten-und-leitfaeden.html