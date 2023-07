Chöre, Orgelklang und Ohrwürmer: Die Internationalen Domkonzerte St. Blasien im August

Ein reiches Konzertprogramm erwartet Besuchende des Doms St. Blasien im August. Am 1. August, 17.15/20.15 Uhr kommt Gabriele Studer erstmals nach St. Blasien und interpretiert romantische Orgelmusik. Am 5. August, 20.15 Uhr kommen das Vokalensemble New York Polyphony und Georg Oberauer in den Dom und geben u.a. Einblicke in die Klangwelt der Renaissance. Im letzten Drittel singen vier Sänger Publikumsohrwürmer nach Ansage. Am 8. August, 17.15/20.15 Uhr spielt Prof. Paolo Bougeat (Aosta) Musik des Barock, der Romantik und eine Eigenkomposition. Ein Chorkonzert mit dem Kammerchor Michaelstein erklingt am 12. August, 20.15 Uhr, ehe ein Orgelkonzert am 15. August, 17.15/20.15 Uhr Musik von Bach, Karg-Elert, Cochereau, Franck und Liszt zum Klingen bringt. Ein Chorkonzert mit englischer Kathedralmusik und Kompositionen u.a. von Henry Purcell, Eleanor Daley, Felix Mendelssohn Bartholdy präsentieren die Rheinstimmen am 19. August, 20.15 Uhr. Am 22. August 17.15/20.15 Uhr ertönt das Orgelkonzert von Emmanuel Hocdé (Paris), dessen Rezital mit zwei Sätzen aus Charles – Marie Widors 6. Orgelsymphonie beginnt. Ein Konzert mit und für Kids wird am 26. August, 17 Uhr dargeboten. Mit „Let The Music Pray“ präsentiert die Tobias Becker Band ein Sacropop-Konzert am 26. August, 20.15 Uhr. Kurzweiliges aus Italien und Frankreich erklingt am 29. August, 17.15/20.15 Uhr beim Orgelkonzert mit Prof. Fabio Macera. Zum Abschluss beschließt Bernhard Marx, Titularorganist am Blasius Dom, den Sommerzyklus am 5. September, 17.15/20.15 Uhr. Neben Praeludium, Largo und Fuge C-Dur von Johann Sebastian Bach erklingt Orgelmusik der französischen Kathedralen.

Bildquellen New York Polyphony: Foto: Jacob Blickenstaff