Poetry Slam, Rollenspiele, Spieletische: Die Nacht der Bibliotheken am 17. März in Freiburg

„Grenzenlos“ – so lautet das Motto der diesjährigen Nacht der Bibliotheken. Dieser zentrale Veranstaltungstag wurde vor zehn Jahren in Nordrhein–Westfalen erfunden, um die Bibliothek als jenen Ort zu präsentieren, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen unabhängig von Gehalt und Bildung willkommen sind. In diesem Jahr nehmen erstmals auch Bibliotheken aus Baden–Württemberg, dem Saarland, Dänemark, Flandern und Südtirol teil.

Auch in Freiburg feiert die Nacht der Bibliotheken Premiere. Die Stadtbibliothek am Münsterplatz öffnet dafür am Freitag, 17. März, ihre Türen bis 22 Uhr – und bietet ein vielfältiges Programm, für das die Infostelle Europe Direct, der Wegweiser Bildung, die Musikschule und der Rollenspielverein eine ganz besondere Kooperation eingegangen sind. Zu den Highlights dieser Nacht zählt der Poetry Slam, bei dem die Local Heroes Marie Lemor, Benno Brockmann und Marvin Suckut um 19.30 und 21 Uhr in der Stadtbibliothek gegeneinander antreten. Mit humorvollen, nachdenklichen oder politischen Texten wollen sie das Publikum für sich begeistern. Für alle Spielfans laden Spieletische zum Ausprobieren analoger Spiele ein. Unter anderem stehen hier die von Escape Rooms inspirierten Kartenspiele „Unlock“ im Mittelpunkt, in denen in jedem Szenario ein eigenständiges Rätsel gelöst werden muss.

Auch Freunde von Rollenspielen kommen bei der Nacht der Bibliotheken nicht zu kurz. Der Rollenspielverein bietet mit „Pen & Paper“ zwei Szenarien zum gemeinsamen Erleben und Entwickeln einer spannenden Geschichte an. Für dieses Angebot ist eine Anmeldung über veranstaltungen_stadtbibliothek@stadt.freiburg.de nötig, da die Zahl der verfügbaren Plätze begrenzt ist. Stabi–Mitarbeitende beantworten an diesem Abend alle Fragen rund um die Onleihe, das digitale Medienangebot der Stadtbibliothek. Interessierte können für die Beratung das eigene Gerät mitbringen. Das Format „Blind Date mit einem Buch“ bietet allen Lese–Fans die Gelegenheit, neue Bücher kennen zu lernen; die ersten Sätze von ansonsten blickdicht verpackten Romanen sollen zum Ausleihen inspirieren. In der Musikbibliothek sorgen Schülerinnen und Schüler mit einer „Piano–Nacht“ für stimmige Hintergrundmusik, während im Erdgeschoss der Wegweiser Bildung zur „Loungigen Bildungsnacht“ lädt; in entspannter Atmosphäre gibt es Berufs–Tests und Infos rund um Berufs– und Bildungsmöglichkeiten. In der Infostelle Europe Direct schließlich verrät ein Quiz auf spielerische Weise spannende Fakten und Details über Europa. Das Kontrastprogramm zur Stabi–Hauptstelle bietet am Freitag, 17. März, die Mediothek im Rieselfeld: Hier ist es von 19 bis 20 Uhr ganz dunkel. Das Team lädt große und kleine Abenteurer ein, mit Taschen– oder Stirnlampe die Mediothek zu erkunden.

Weitere Infos & Programm: www.stadtbibliothek.freiburg.de