Internationale Wochen gegen Rassismus vom 16. März bis zum 6. April 2023 in Freiburg

Das Freiburger Netzwerk für kritische Bildungsarbeit respect! lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem bunten Programm mit Vorträgen, Workshops, Filmen, Theater, Aktionen und Party ein. Egal, ob mit oder ohne Vorwissen, bei den „Wochen“ sind alle willkommen, sich kritisch mit dem Thema Rassismus auseinander zu setzen.

Zum Auftakt der Reihe wird David Yambio in seinem Vortrag „Die Hölle auf Erden“ am 16. März in der Galerie des Kommunalen Kinos von der Situation von Geflüchteten an der EU- Außengrenze in Libyen berichten. Am darauf folgenden Tag lädt der Migrant_innenbeirat der Stadt Freiburg zu einer Aktion gegen Rassismus in Landwasser ein. In Workshops können Interessierte das Argumentieren gegen rechte Parolen üben oder eine interaktive Einführung in die deutsche Kolonialgeschichte erhalten. Zwei Workshops richten sich explizit an Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind.

Aktuelle Ereignisse in Freiburg und Baden greift unter anderem der Vortrag von Andreas Speit am 29. März im Jos Fritz Café über den „Traum vom Umsturz“ der Reichsbürger auf. Auch die polizeiliche Durchsuchung der Redaktionsräume von Radio Dreyeckland am 17. Februar wird in der Veranstaltung „Pressefreiheit Quo Vadis“ am 23. März thematisiert. Dabei berichten Journalist*innen des Radiosenders über ihre Erfahrungen mit Pressezensur in ihren Herkunftsländern Togo, Irak und der Türkei. Ein Highlight der Veranstaltungsreihe findet am 31. März im ArTik statt. Der Abend beginnt um 21 Uhr mit dem Theaterstück „Die Falle“ von und mit Riadh Ben Ammar über die geschlossene EU-Grenze. Ab etwa 23 Uhr legen im ArTik die DJs und DJanes der Bretterbude den Beat zu den Wochen gegen Rassismus auf.

Weitere Infos und alle Veranstaltungen: www.respect-freiburg.net