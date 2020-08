Photobastei Zürich: 24. vfg Nachwuchsförderpreis für Fotografie

Im Rahmen des 24. vfg Nachfuchsförderpreises für Fotografie werden die Arbeiten der zehn Finalist*innen in der Photobastei Zürich zu sehen sein. Bereits die Vernissage am 3. September verspricht spannend zu werden, denn erst bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung werden die drei Preisträger*innen des Wettbewerbs sowie des zusätzlich ausgerichteten prix sept bekannt gegeben.

Seit 1996 wird der vfg Nachwuchsförderpreis für Fotografie jährlich von der vereinigung fotografischer gestalter*innen (vfg) ausgeschrieben. Der renommierte Preis gilt als Sprungbrett für junge Schweizer Fototalente. Die diesjährige, fünfköpfige Jury hat aus 140 Einsendungen die zehn besten Arbeiten gewählt und die drei Preisträger*innen des 24. vfg Nachwuchsförderpreises für Fotografie gekürt.

Die Jurierung wurde auch in diesem Jahr anonym durchgeführt. Die Freude bei den Veranstalter*innen ist besonders groß, da die ausgestellten Arbeiten von je fünf jungen Frauen und Männern aus sämtlichen Landesteilen der Schweiz sowie dem Ausland kommen. In diesem Sinn repräsentieren die zehn fotografischen Werke die grosse Vielfalt der jungen Schweizer Fotografie: zu sehen sind unter anderem poetische Arbeiten über Natur, Stadt und Heimat, streng komponierte Geschichten mit politischem Hintergrund, mit Humor inszenierte Still-Life Szenen und willkürlich aneinander gereihte Trash-Motive, die die Fotografie hinterfragen.

Eröffnung / Preisverleihung

Donnerstag, 3. September ab 18 Uhr

Ausstellung

4. September bis 3. Oktober

Öffnungszeiten

Do bis Sa, 17 – 21 h, So 12 – 18 h

Sihlquai 125, 8005 Zürich, photobastei.ch