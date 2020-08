Aktionsstand “From Rivers to Oceans” in Freiburg

Die Bachpaten Freiburg organisieren gemeinsam mit dem Förderverein Bachpatenschaften e. V. und dem Projekt Unterwasserwelten den Aktionsstand From Rivers to Oceans, der an drei Tagen (26. August, 28. August, 4. September) an drei verschiedenen Orten in Freiburg rund um das Thema Wasser aufklärt und einige Geheimnisse lüftet.

Die Erde wird zu knapp 70 % von Wasser bedeckt. Damit ist das Wasser nicht nur ein großer Bestandteil unserer Umwelt, vielmehr ist es das Element, das die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten darstellt. Der Aktionsstand From Rivers to Oceans möchte über dieses essenzielle Element aufklären und beweist dabei einmal mehr, dass es nicht ausschließlich um die großen Ozeane dieser Welt geht, sondern all das vor unserer Haustüre beginnt. An den drei Tagen wird die Schönheit der Unterwasserwelten gezeigt, spannende Fakten erläutert und auf Probleme und Herausforderungen aufmerksam gemacht, welche unsere Flüsse, Seen und Meere betreffen. Gemeinsam mit den Personen vor Ort kann über verschiedene Themen wie Unterwasserwelten, Aquatopie und eigenes Engagement für die Meere, Flüsse, Seen und Bächle unserer Welt diskutiert und erläutert werden. Denn eines steht schon heute fest: nur mit gesunden Gewässern wird es uns nachhaltig möglich sein, die Erde und das Leben darauf zu schützen.

Termine & Orte:

Mittwoch, 26.08.2020 von 9:30 – 14:30 Uhr, Stühlinger Kirchplatz

Freitag, 28.08.2020 von 15 – 20 Uhr, Dreisamufer Höhe Café Extrablatt

Freitag, 4.09.2020 von 14 – 19 Uhr, Platz der Alten Synagoge