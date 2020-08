Bräunlinger Straßenmusiksonntag digital erleben!

Am kommenden Sonntag, 30. August wäre es wieder Zeit für den traditionellen und regional beliebten Straßenmusiksonntag in Bräunlingen gewesen. An diesem Tag wäre Bräunlingen wieder zum „Mekka der Straßenkunst“ geworden und hätte Musiker*innen, Gaukler*innen und Besucher*innen von Nah und Fern in die Zähringerstadt gelockt, um einen ereignisreichen und kulturell bunt gemischten Tag zu erleben. Doch aufgrund der Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus kann die Veranstaltung in diesem Jahr leider nicht wie gehabt stattfinden.

Damit die Kultur- und Straßenmusiksonntagfans aber dennoch die Möglichkeit haben, wenigstens ein bisschen in Straßenmusikstimmung zu kommen, hat das Social Media Team der Stadtverwaltung Bräunlingen eine kleine digitale Variante der Veranstaltung organisiert. Am 30. August werden die ZZuschauer*innen den ganzen Sonntag über nonstop mit kulturellen Highlights der Straßenkunstszene unterhalten. Sie dürfen sich auf Musik, Gauklertricks und Rückblicke aus vergangenen Straßenmusikjahren freuen. Parallel zum Programm erfahren die Besucher*innen in Form eines Quiz interessante Hintergrundinformationen zur Veranstaltung, die man so noch nicht kennt.

Sie möchten die digitale Veranstaltung miterleben? Dann schauen Sie bei den sozialen Kanälen der Stadt Bräunlingen vorbei! Sie können die Seiten auch ohne Account besuchen:

facebook.com/braeunlingen (unter dem Reiter „Beiträge“) instagram.com/stadt.braeunlingen

Bildquellen Bräunlinger Straßenmusiksonntag: Emil Kiess