Philharmonisches Orchester Freiburg: Inspiration Mozart (20. Mai, 20 Uhr)

Peter Tschaikowskys Serenade in C-Dur huldigt Mozart und seine Kompositionen. Für ihn war es eine „unvergleichliche Freude“, sich in die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart zu vertiefen. Ähnlich erging es Richard Strauss, der seine „Gran Partita“ als 17-Jähriger unter der Schulbank versteckt im Unterricht schrieb. Für ihn war Mozart Vorbild und Inspiration. Dieser schlug mit 17 Jahren neue Wege mit seiner G-Moll-Sinfonie ein. Diese drei Stücke werden am 20. Mai, 20 Uhr unter der Leitung von Gerhard Markson erklingen, gespielt vom Philharmonischen Orchester Freiburg.

Am 20. Mai um 20 Uhr beginnt der Livestream. Weitere Infos: www.theater.freiburg.de

Hier geht’s zum Stream von dringeblieben.de