Das Seeerlebnis im Museum LA8: Besucher*innen dürfen aktiv mitgestalten

Für die Überbrückungsphase bis zur Öffnung hat sich das Museum LA8 in Baden Baden etwas ganz besonderes ausgedacht: Interessierte können die nächste Ausstellung „Hohe See“ aktiv mitgestalten. Dabei steht das Meer im Mittelpunkt. Erinnerungsstücke aus dem Urlaub von Küstenwanderungen, Sonnenuntergängen am Strand oder Erlebnissen auf Schiffen und Booten können zur Ausstellung beigesteuert und interaktiv gestaltet werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer mitmachen möchte, sendet ein Foto oder Video von dem ausgewählten Gegenstand an das Museum und bringt die damit verbundenen Erinnerungen zu Papier. Nach Absprache werden die Leihgaben dann im Museum auf einer mehrstufigen Pyramide ausgestellt.

Bei Interesse können Sie sich unter info@museum.la8.de oder 07221 – 97 39 76-90 melden.