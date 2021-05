Tanzwuchs Freiburg #5 (23. Mai, 20 Uhr)

In dem Format tanzwuchs|freiburg bekommen junge Choereograf*innen und Nachwuchstänzer*innen den Raum sich selbst auszuprobieren. Zum fünften Mal werden am 23. Mai, 20 Uhr live aus dem Südufer sieben kurze Tanzstücke performt, die maximal zehn Minuten dauern. Die Zuschauenden kommen in den Genuss frischer Ideen und können sich anschließend mit den Künstler*innen austauschen. Diesmal sind Choreografien und Tanz vertreten durch Ali Clarke, Antonia Bischof, Hoyoung Im, Jule Fuchs, Katie Kelly, Laura Heinecke, Sophia Herzog und Company J.U.S.T. (Julia Galas und Steffi Sembdner).

Tickets und weitere Infos: https://www.infreiburgzuhause.de/tanzwuchs-freiburg-5/