Original französischer Markt in Bad Krozingen

Auf dem Bahnhofsplatz und in der Fußgängerzone in Bad-Krozingen findet am 2./3. September ein französischer Markt mit rund 20 Ständen statt. Original französische Markthändler*innen bieten in bretonischer Fischertracht kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an. Zu den Gaumenfreuden gehören beispielsweise Hähnchen à la Provence, Flammkuchen, Käse aus der Auvergne und Burgund, Käse und Wurstspezialitäten aus dem Baskenland, Elsässischer Wein, Burgunderwein, Crepés, bretonische Kekse, Oliven und Trockenfrüchte. Außerdem werden Schmuck, Seife aus der Provence und Arganöl angeboten. Das bunte Markttreiben, welches bereits zum fünften Mal stattfindet, verweilt dem Städtchen einen französischen Flair und lockt Besucher*innen aus der gesamten Region an.

Weitere Infos: www.bad-krozingen.info.