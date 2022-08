Lichtkunst im Herzen der Stadt: Die Schlosslichtspiele in Karlsruhe erleuchten Stadt und Schloss

Unter dem Titel „music4life“ finden noch bis 18. September die Schlosslichtspiele in Karlsruhe statt. Wieder werden Schloss und Stadt leuchten und nach den Entbehrungen der Coronazeit neue Abwechslung und Inspiration bringen. Beides ist auch der Musik eigen, die, so Prof. Peter Weibel, Kurator der Schlosslichtspiele, Ausdruck höchster Freude sein und ein unerträgliches Leben tolerierbar machen kann. Im Rahmen der Schlosslichtspiele werden sich verschiedene Künstler*innen mit dem Thema Musik auseinandersetzen.

Renommierte internationale Medienkunst soll während der Schlosslichtspiele in die erste UNESCO City of Media Arts Deutschlands gebracht werden. Ebenso sollen explizit Künstler*innen gefördert werden, deren Werke bislang noch nicht in Karlsruhe zu sehen waren. Durch die Verleihung des BBBank-Newcomer-Preises können dieses Jahr Shows des Ateliers v3 aus Frankreich, der Dortmunder Künstlerin Leonie Oridt sowie die des spanischen Künstlerpaares Hotaru Visual Guerrilla auf dem Karlsruher Schloss erstaufgeführt werden. Die Barockfassade des Schlosses wird während des Festivals allabendlich zur Leinwand für spektakuläre Projection Mappings und zum digitalen Kunstwerk im Herzen der Stadt.

Weitere Infos: www.schlosslichtspiele.info