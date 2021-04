Open Stage im Eimer – im elften Jahr nun Online (25. April, 20:15 Uhr)

Die Open Stage findet normalerweise in einer gemütlichen Pubrunde statt und sorgt mit tollen Künstler*innen für gute Unterhaltung. Diese Atmosphäre versucht der Eimer nun durch den Live-Stream zu euch nach Hause zu bringen. Mit auf der Bühne sind TXTR (Texter) ein Singer-Songwriter aus Freiburg, der in seiner Musik gerne Rap und Pop (RAOP) verbindet und Lea Haufler, die mit ihrem Song „Dancing Alone“ bei den Multitranks Sessions aufgetreten ist. Auch Paul Cup steht mit Folk und Blues vor virtuellem Publikum, ganz im Gegensatz zu seiner früheren Vorliebe für Punk. Zuletzt ist auch Theodore Von geladen. Er bringt in seiner Musik seine Wurzeln aus Deutschland, Brasilien und Kalifornien zusammen und kreiert dabei einen spannenden, interkulturellen Mix.

Am 25. April, 20:15 Uhr bei www.infreiburgzuhause.de live aus dem Eimer.