NABU und BUND laden zu den 47. Naturschutztagen nach Radolfzell

Vom 4.–7. Januar laden NABU und BUND in Baden-Württemberg zu ihren 47. Naturschutztagen an den Bodensee ein. Das wichtigste Treffen für Naturschutzaktive im deutschsprachigen Raum appelliert angesichts von Artensterben, Klimakrise und Kriegen nicht die Köpfe in den Sand, sondern sie zusammenzustecken und kluge Lösungen zu finden. Neben fachlichem Input und Diskussionen ist an diesen vier Tagen im Milchwerk Radolfzell viel Raum für persönlichen Austausch.

Im Angebot sind mehr als 40 Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden sowie Exkursionen in die Umgebung des Bodensees. Zum Abendprogramm gehören Filme, Kabarett und die Aktiventreffen der beiden Verbände. Eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Radolfzell widmet sich zeitgleich dem Thema „Umwelt bewegt. Menschen – Geschichte – Radolfzell“. Nachmittags ist jeden Tag die Mindelsee-Ausstellung im BUND-Naturschutzzentrum Möggingen geöffnet.

Im Vortragsprogramm beschäftigen sich hochkarätige Referent:innen aus Wissenschaft, Politik und Verbandslandschaft mit vier zentralen Themen: Neben der Klimakrise und der zukunftsfähigen Landwirtschaft widmen sie sich Fragen des Arten- und des Naturschutzes in Baden-Württemberg.

Weitere Infos und Anmeldung: www.naturschutztage.de