Jazzgeschichte schreiben: Das ECM Festival Freiburg vom 8. bis 11. Mai 2024

2016 war das Münchner Label ECM erstmals in Merzhausen zu Gast. Nun soll es im Mai 2024 zu einer Wiederholung kommen: Das ECM Festival Freiburg bringt an vier Tagen Jazzkünstler:innen aus über zehn Nationen in die Stadt. Ermöglicht hat dies der Merzhauser Verein forum jazz, dessen Vorsitzender Reinhard Vogt seit Jahren guten Kontakt zu ECM und dessen Gründer Manfred Eicher pflegt.

Neben dem FORUM Merzhausen werden ECM Künstler:innen vom 8. bis 11. Mai auch im Historischen Kaufhaus am Freiburger Münsterplatz sowie im Kloster St. Lioba in Freiburg-Günterstal auftreten. „Die Programm-Komposition, gerade auch im Kontext der drei außergewöhnlichen Spielstätten, dürfte das ECM Festival Freiburg zu einem herausragenden Kulturereignis des kommenden Jahres machen“, berichtet Reinhard Vogt.

Vielfalt und Talente

Zum Auftakt am 8. Mai wird in Merzhausen ein Film des Keith Jarrett Trio aus dem Jahr 1996 zu sehen sein, das den künstlerischen Höhepunkt bei einem Konzert in Tokyo zeigt. Apropos Keith Jarrett – das legendäre Köln Concert (1975) ist das berühmteste Album aus dem Hause ECM und bis heute die meistverkaufte Jazz Soloplatte und zugleich die meist verkaufte Klavier Soloplatte überhaupt. Nach zwei erlittenen Schlaganfällen kann Keith Jarrett nicht mehr auftreten, das Festival gedenkt seinem Werk mit diesem Filmabend.

Zum Eröffnungskonzert am 9. Mai spielt der israelische Pianist Nitai Hershkovits im Historischen Kaufhaus auf einem Steinway D Flügel. Im FORUM Merzhausen findet indes am 9. Mai ein Konzert von Dominic Miller, langjähriger Begleiter von Sting, mit seinem Quartett sowie dem polnisch-norwegischen Maciej Obara Quartett statt. Mit einer Konzert-Trilogie wird in Merzhausen zudem am 10. Mai die Cellistin Anja Lechner geehrt.

Die ungarische Gitarristin Zsófia Boros, welche beim ECM Festival 2016 zum heimlichen Star avancierte, wird am 11. Mai im Oratorium des Klosters St. Lioba in Freiburg-Günterstal zu hören sein.

Begleitend zum Fetsival findet im FORUM Merzhausen eine Ausstellung statt, die über 200 ECM Cover aus fünf Jahrzehnten Label-Geschichte zeigt. Der gläserne Rundlauf des FORUM Merzhausen ermöglicht es, sowohl von innen als auch außen verschiedene Cover-Drucke zu entdecken.

ECM-Festival unterstützen

Das ECM Festival Freiburg wird vom Verein forum jazz ehrenamtlich organisiert. Ein qualitativ hochwertiges Musikfestival lässt sich ohne Sponsoren, Spender oder Zuschüsse nicht realisieren. „Wir sind glücklich und dankbar, dass wir bereits Förderer wie u.a. die Gemeinde Merzhausen, die Bürgerstiftung Merzhausen, das Kulturamt der Stadt Freiburg, die Sparkasse Freiburg, das ungarische Kulturinstitut Stuttgart und die Freiburger Softwareschmiede LEXWARE gewinnen konnten, gleichwohl ist weitere Unterstützung vonnöten und hoch willkommen“, führt Reinhard Vogt aus.

Weitere Infos zum Festival sowie den Sponsoring-Möglichkeiten: forumjazz.de | Tickets: forumjazz.de und reservix.de