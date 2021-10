Mutiger Einsatz für eine europäische Wertegemeinschaft / 8. Immanuel Kant-Weltbürger-Preis 2021

Die Immanuel Kant-Stiftung verleiht am 30. Oktober, 13.30 Uhr in der Aula der Albert-Ludwigs-Universität den 8. Freiburger Kant-Weltbürger-Preis. In diesem Jahr geht dieser an Prof. Dr. Małgorzata Gersdorf, ehemalige Erste Präsidentin des Obersten Gerichts der Republik Polen, und an Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, ehemalige Richterin am zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe. Die Preisträgerinnen erhalten den Preis für ihren „mutig-unbestechlichen Einsatz zugunsten der Wertegemeinschaft eines demokratisch-rechtsstaatlichen Europas“.

Mit der Preisverleihung werden Małgorzata Gersdorfs Verdienste um die Verteidigung der ‚3. Gewalt‘ in der Republik Polen, die durch ihr mutig-unbestechliches Beharren auf der Unabhängigkeit der Richter, z. B. gegenüber dem Versuch ihrer vorzeitigen Pensionierung durch die gegenwärtige Regierung, gewürdigt.

Geehrt wird außerdem Gertrude Lübbe-Wolffs richterliches Engagement für die europäische Integration und das Umweltrecht. In ihrem Freiburger FRIAS-Vortrag „Direkte Demokratie – Eine Prämie für Demagogen?“ (2019), warb sie außerdem dafür, diverse Funktionsdefizite repräsentativer Demokratien dadurch auszugleichen, den Bürger*innen Europas in Sachfragen, die sie besonders bewegen, über echte Volksinitiativen und -entscheide eine Stimme zu geben.

Die Laudationes auf beide Preisträgerinnen wird Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Humboldt-Viadrina Governance Platform, halten. Den einführenden Festvortrag hält der luxemburgische Minister für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten und Minister für Immigration und Asyl.

Der Preis fördert im Sinne Immanuel Kants unabhängige, kritisch-aufklärende Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz von Frieden, Menschenrechten, Demokratie und Umwelt sowie die Einhaltung demokratisch-rechtsstaatlicher Prinzipien in der nationalen und internationalen Politik und ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.

Es handelt sich um eine geschlossene Veranstaltung, Voranmeldung verpflichtend. Weitere Infos: www.kantstiftung.de